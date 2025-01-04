RAMS Park'ta nefes kesen maç! Galatasaray 2025'e galibiyet ile başladı!

Yayınlanma: 04.01.2025 - 18:03

Güncelleme: 04.01.2025 - 21:04

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray ile Göztepe karşı karşıya geldi. Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi Galatasaray, 2-1'lik skorla kazandı.

Galatasaray, 10. dakikada Victor Osimhen'in penaltı golüyle öne geçti. Göztepe, 27. dakikada Romulo'nun golüyle eşitliği sağladı.

1-1 biten ilk yarının ardından Galatasaray, Yunus Akgün'ün 61. dakikadaki golüyle galibiyete uzandı.

Ligde üst üste 4. galibiyetini elde eden Galatasaray, puanını 47'ye çıkardı ve en yakın takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 1 maç fazlasıyla 11'e çıkardı. 3 hafta sonra yenilen Göztepe, 28 puanda kaldı.

Galatasaray, Başakşehir ile çarşamba akşamı önce kupa mücadelesinde karşılaşacak, ardından pazar günü Başakşehir'e ligde konuk olacak.

Göztepe ise kupada Erzurumspor'a konuk olduktan sonra ligde Kasımpaşa'yı ağırlayacak.

Karşılaşmadan dakikalar | Galatasaray 2-1 Göztepe

85' Nielsen, sol kanattan ceza sahasına bir orta yaptı. Savunmada Torreira topu karşılayarak dışarı gönderdi. Göztepe, sol kanattan köşe vuruşu kullanacak.

84 GOL İPTAL EDİLDİ | Hakem Alper Akarsu,Torreıra'nın attığı golden sonra VAR uyarısı sonrası golü iptal etti. Galatasaray 2-1 Göztepe

80' GOL | Gabriel Sara'nın kullandığı köşe vuruşunda, kale önünde Barış Alper topa dokundu. Altı pas içinde Abdülkerim'in vuruşu kaleci Lis'ten döndü. Dönen topa Torreira kafa vuruşu yaparak meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

76' Hugo ceza yayından çalımlarla kaleye doğru topu sürdü. Son vuruşu yapamadan Muslera, yaşanan karambolde topa sahip oldu.

61' GOL | Mertens, ceza yayından ceza sahasının sağ tarafına hareketlenen Yunus'a derinlemesine bir pas gönderdi. Yunus'un ceza sahasının sağından çektiği şut, kalenin uzak köşesinde ağlarla buluştu.

57' SARI KART | Gabriel Sara, orta alanda Tijanic'e yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

53' Barış Alper, sağ kanattan topu sürerek çizgiye indi. Ceza sahasına çevirdiği topta ön direkte Koray Günter, topu dışarı gönderdi.

43' Mateusz Lis'in uzun pasında bire bir pozisyonda kalan Kuryu Matsuki'nin topu kontrol etmek isterken Ismail Jakobs'un araya girip yaptığı ters vuruş az farkla direğin yanından kornere gidiyor.

37' Orta sahada yaşanan ikili mücadele sırasında Antony Junior Dennis, Barış Alper Yılmaz's kontrolsüz bir müdahalede bulununca Alper Akarsu tarafından sarı kartla cezalandırılıyor.

27' GOOLLL!! Göztepe Romulo'nun attığı gol ile 1-1'lik beraberliği yakalıyor. Antony Denni'in sol kanada doğru gönderdiği ara pasında Romulo sol akantta Davinson Sanchez ile girdiği ikili mücadelenden galip çıkıp buluştuğu topta karşı karşıya kalıyor. Ceza sahasına girmesinden sonra sol çaprazdan yaptığı plase vuruşta topu ağlara gönderiyor.

17' Defansın arkasına atılan pasa hareketlenen David Tijanic için yan hakem ofsayt bayrağını kaldırıyor.

17' Barış Alper Yılmaz'ın ceza sahası dışı sol çaprazdan kaleye gönderdiği şut savunmadan dönüyor.

10' GOOLL!! Galatasaray Victor Osimhen'in penaltıdan attığı gol ile 1-0 öne geçiyor. Penaltı vuruşu için topun başına geçen Victor Osimhen sol tarafa doğru yaptığı vuruşta topu ağlara gönderiyor.

9' Pozisyon sonrası dirsek ile müdahale nedeniyle Djalma Silva hakem Alper Akarsu tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

9' PENALTI! Galatasaray penaltı kazanıyor. Sol taraftan kullanılan köşe vuruşu sonrası Göztepe savunmasının uzaklaştırmak istediği pozisyonda arka direkte hava topu mücadelesinde Djalma Silva'nın koluyla Kaan Ayhan'ın yüzüne temas etmesi sonrası Alper Akarsu penaltı noktasını gösteriyor.

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı.