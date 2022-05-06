UEFA Avrupa Ligi'nde finalin adı: Frankfurt - Rangers
UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final rövanş karşılaşmalarında Leipzig Rangers'ı; Eintracht Frankfurt ise West Ham United'ı mağlup ederek finale yükseldiler.
UEFA Avrupa Ligi'nde finale yükselen takımlar, bugün oynanan yarı final rövanş maçlarının ardından belli oldu. West Ham United'ı eleyen Eintracht Frankfurt ile RB Leipzig'i saf dışı bırakan Rangers, UEFA Avrupa Ligi'nde finale yükseldi.
İlk maçta deplasmanda İngiltere temsilcisi West Ham United'ı 2-1 mağlup eden Almanya takımı Eintracht Frankfurt, ikinci maçta da kendi sahasında rakibini 1-0 mağlup ederek finale yükselme başarısı gösterdi.
İlk maçta Almanya ekibi RB Leipzig'e deplasmanda 1-0 mağlup olan İskoçya temsilcisi Rangers ise rakibini rövanş maçında kendi sahasında 3-1'lik skorla yenerek adını finale yazdıran bir diğer takım oldu.
Eintracht Frankfurt ile Rangers'ı karşı karşıya getirecek olan UEFA Avrupa Ligi finali, 18 Mayıs'ta İspanya'nın Sevilla kentinde bulunan Ramon Sanchez Pizjuan Stadyumu'nda oynanacak.
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