Rangers'ta Ianis Hagi'ye yeni sözleşme!

Yayınlanma: 21.03.2025 - 17:45

Güncelleme: 21.03.2025 - 17:45

Rangers, sözleşmesi sezon sonunda bitecek Ianis Hagi ile yola devam etmek istiyor.

İskoç basınında yer alan habere göre, Rangers, Hagi ile yeni sözleşme imzalamak istiyor.

Rangers'ın Hagi'ye yeni sözleşme için ilk teklifini sunduğu ancak 26 yaşındaki futbolcunun bu teklifi kabul etmediği belirtildi. Rangers'un bu gelişmenin ardından Hagi'ye yeni bir sözleşme teklifi daha sunmaya hazırlandığı aktarıldı.

Rangers'ta bu sezon 26 maçta süre bulan Ianis Hagi, 4 gol attı ve 7 asist yaptı.

Rangers ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Ianis Hagi'nin güncel piyasa değeri 2 milyon euro olarak gösteriliyor.