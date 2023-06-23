Raphael Guerreiro, Bayern Münih’te!
Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih, 7 sezondur Borussia Dortmund forması giyen Portekizli futbolcu Raphael Guerreiro ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Bayern Münih, serbest statüsünde bulunan Portekizli futbolcu Raphael Guerreiro’yu transfer etti.
Bavyera ekibi, resmi internet sitesinden konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Guerreiro ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
40 GOL KAYDETTİ
29 yaşındaki futbolcu 7 sezondur formasını giydiği Borussia Dortmund'dan sezon sonunda ayrılmıştı.
2022-2023 sezonunda Dortmund ile 36 resmi maça çıkan Portekizli futbolcu 6 gol ve 14 asistlik performans sergiledi. Dortmund ile toplamda 224 resmi müsabakada ise 40 gol, 50 asist ile oynadı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Partinin zirvesindeki vedanın perde arkası
- Kılıçdaroğlu: Ekrem Bey görevine devam edecektir
- Dolar ilk kez 25 TL'yi aştı!
- Borcu olanlara kötü haber: '1 Temmuz'u geçirmeyin!'
- Kayıp denizaltındakilerden kötü haber
- Özcan'ın 'Akşener' iddiasına Yavaş cephesinden yanıt
- TFF''de başkanlık seçimi sonuçlandı!
- Fatih Altaylı'dan dikkat çeken 'faiz' yorumu
- Asgari ücret cebe girmeden eridi
- Şenol Güneş'ten 10 maç ceza talebi!