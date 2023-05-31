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Halil Altıntop'tan Bayern Münih'e transfer!

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) şampiyonluğa ulaşan Bayern Münih, 16 yaşındaki Hırvat futbolcu Ljubo Puljic'i kadrosuna kattı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.05.2023 - 15:44
Halil Altıntop'tan Bayern Münih'e transfer!
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Almanya Bundesliga'da şampiyonluğa ulaşan Bayern Münih, bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Alman ekibi, 16 yaşındaki Hırvat stoper Ljubo Puljic'i 1 Milyon € ödeyerek Osijek'ten transfer etti. Puljic, Bayern Münih'in U17 takımında görev yapacak.

Ljubo Puljic

HALİL ALTINTOP KONUŞTU

Genç oyuncu hakkında övgü dolu sözler sarf eden Bayern Münih Akademisi'nin Sportif Direktörü Halil Altıntop, "Ljubo, sağlam ve güçlü bir defans oyuncusu. Harika bir zihniyeti var, sahada takımı için her şeyini veriyor. Ayrıca harika bir karakteri var. Bu transferden çok memnunuz" ifadelerini kullandı.


Ljubo Puljic Bayern Münih Halil Altıntop transfer

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