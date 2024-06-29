Raphael Varane, Serie A'nın yeni ekibi içi İtalya'da!

Yayınlanma: 29.06.2024 - 19:17

Güncelleme: 29.06.2024 - 19:17

Manchester United ile sözleşmesi sona eren ve takımdan ayrılan 31 yaşındaki Fransız stoper Raphael Varane'ın yeni adresi İtalya olabilir.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Raphael Varane, Serie A'ya yükselen Como 1907 kulübüyle görüşme yapmak üzere İtalya'ya gitti.

Varane'ın Como kulübü yönetim kurulu ile Cesc Fabregas ile görüşme gerçekleştireceği belirtildi.

Anlaşma sağlanması durumunda yıldız oyuncunun Como ile resmi imzaları atabileceği ifade edildi.

SEZON PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Manchester United ile 32 maça çıkan Varane, bu karşılaşmalarda 1 gol kaydetti.