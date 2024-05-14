40 milyon Euro ödenmişti: Manchester United'dan Raphael Varane kararı!
İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United, Fransız futbolcu Raphael Varane ile sezon sonu yolların ayrılacağını açıkladı.
Manchester United, Fransız savunma oyuncusu Raphael Varane veda etti.
İngiliz ekibinden yapılan açıklamada, Varane'ın sözleşmesinin bitmesiyle birlikte yaz aylarında takımdan ayrılacağı belirtildi.
40 MİLYON EURO ÖDENMİŞTİ
Manchester United, 31 yaşındaki futbolcuyu 2021 yılında Real Madrid'den 40 milyon Euro bonservisle kadrosuna katmıştı.
Manchester United'da 93 maçta sahaya çıkan Varane, 2 kez gol sevinci yaşadı.
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