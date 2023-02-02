Raphael Varane'dan Fransa Milli Takımı'na veda
İngiltere Premier Lig'de Manchester United forması giyen Raphael Varane, psikolojik olarak yıprandığını düşündüğü için Fransa Milli Takım kariyerine son noktayı koydu.
Fransa Milli Takımı'nda Hugo Lloris ile Steve Mandanda'nın ardından Raphael Varane da emeklilik kararı aldı.
Psikolojik ve fiziksel olarak yıprandığını düşünen 29 yaşındaki Fransız futbolcu Varane, milli takım kariyerine nokta koydu.
Raphael Varane, Fransa Milli Takımı ile 2018'de Dünya Kupası şampiyonluğu yaşamıştı. Maviler'de 93 karşılaşmada görev alan başarılı defans oyuncusu, 5 gole imzasını attı.
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