Konyaspor, Andreas Bouchalakis'i renklerine bağladı

Konyaspor, Yunanistan'ın Olimpiakos takımında forma giyen Andreas Bouchalakis'i sezon sonuna kadar kiraladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02 Şubat 2023 - 12:53
Konyaspor, Andreas Bouchalakis'i renklerine bağladı
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Konyaspor, Amir Hadziahmetovic'in Beşiktaş ile anlaşmasının ardından orta saha bölgesinde boşalan pozisyonu Andreas Bouchalakis ile doldurdu.

Yeşil-beyazlı ekip, Olimpiakos'ta forma giyen 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Bouchalakis'le kiralık olarak sezon sonuna kadar anlaşmaya vardı.

Andreas Bouchalakis

Bedelsiz olarak kiralanan Bouchalakis, merkez orta saha ve ön libero bölgesinde görev yapıyor.

Yunanistan Milli Takımı’nda 35 kez forma giyme şansı bulan Bouchalakis, bu sezon tüm kulvarlar olmak üzere Olimpiakos ile 14 maça çıkarak 1 gol ve 1 asist yaptı. 


Andreas Bouchalakis konyaspor transfer

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