Sakatlıkları bulunuyordu: Fenerbahçe'ye iki müjde!

Süper Lig'de Gaziantep FK'yi ağırlayacak Fenerbahçe, yaptığı antrenmanla bu maçın hazırlıklarına başladı.

Fenerbahçe'de bu maç öncesi önemli bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertlilerde bir süredir sakatlığı nedeniyle takımdan uzak kalan Anderson Talisca, Gaziantep FK maçı öncesi takımla çalışmalara başladı.

37 MAÇTA 25 GOLE KATKI

Fenerbahçe'de bu sezon 37 maçta süre bulan Anderson Talisca, 21 gol attı ve 4 asist yaptı.

SKRINIAR SAHA ÇALIŞMALARINA BAŞLADI

Öte yandan Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan bir diğer isim Milan Skriniar ise bireysel saha çalışmalarına başladı.

Fenerbahçe antrenmanındaki Anderson Talisca ve Milan Skriniar: