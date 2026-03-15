Sakatlıkları bulunuyordu: Fenerbahçe'ye iki müjde!

15.03.2026 20:15:00
Süper Lig ekibi Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Brezilyalı oyuncu Anderson Talisca'nın takımla çalıştığı, Slovak savunmacı Milan Skriniar'ın ise bireysel çalışmalara başladığı kaydedildi.

Süper Lig'de Gaziantep FK'yi ağırlayacak Fenerbahçe, yaptığı antrenmanla bu maçın hazırlıklarına başladı.

Fenerbahçe'de bu maç öncesi önemli bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertlilerde bir süredir sakatlığı nedeniyle takımdan uzak kalan Anderson Talisca, Gaziantep FK maçı öncesi takımla çalışmalara başladı.

37 MAÇTA 25 GOLE KATKI

Fenerbahçe'de bu sezon 37 maçta süre bulan Anderson Talisca, 21 gol attı ve 4 asist yaptı.

SKRINIAR SAHA ÇALIŞMALARINA BAŞLADI

Öte yandan Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan bir diğer isim Milan Skriniar ise bireysel saha çalışmalarına başladı.

Fenerbahçe antrenmanındaki Anderson Talisca ve Milan Skriniar:

Fenerbahçe, Tedesco ile yola devam ediyor Başkan Sadettin Saran, 2-0’lık Karagümrük mağlubiyetinin ardından teknik direktör Tedesco ve sportif direktör Devin Özek ile devam etme kararı aldı.
Fenerbahçe Beko, Büyükçekmece karşısında hata yapmadı! Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında deplasmanda Onvo Büyükçekmece Basketbol'u 91-85 mağlup etti.
Büyükçekmece maçının ardından Fenerbahçe Beko'dan tepki: 'Kadın ve çocuklara yönelik darp ve küfür skandalı' Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Cem Ciritçi, Onvo Büyükçekmece Basketbol ile oynadıkları mücadelenin ardından "Kulüp başkanı, kendi adamlarını seferber ederek aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu bir gruba küfür ve darp talimatı verdi" açıklamasını yaptı.