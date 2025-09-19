Rashford, Newcastle'ı tek başına bitirdi!

Şampiyonlar Ligi'nde İngiltere'de Newcastle United ile Barcelona karşılaştı. Mücadelede kazanan 2-1'lık skorla konuk ekip Barcelona oldu.
Barcelona'ya galibiyeti getiren golleri 59 ve 67. dakikada İngiliz futbolcu Marcus Rashford kaydetti.
Newcastle United'n golü 90. dakikada Anthony Gordon'dan geldi.
Lamine Yamal'ın sakatlığı nedeniyle oynamadığı maçı kazanan BArcelona, Şampiyonlar Ligi'ne 3 puanla başladı.
Şampiyonlar Ligi'nde bir sonraki hafta Newcastle United, Union Saint-Gilloise'ye konuk olacak. Barcelona, Paris Saint Germain'i ağırlayacak.