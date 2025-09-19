Cumhuriyet Gazetesi Logo
Rashford, Newcastle'ı tek başına bitirdi!

Rashford, Newcastle'ı tek başına bitirdi!

19.09.2025 00:08:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Rashford, Newcastle'ı tek başına bitirdi!

Barcelona, Newcastle United ile deplasmanda oynadığı Şampiyonlar Ligi maçını İngiliz yıldızı Marcus Rashford ile mağlup etti.

Şampiyonlar Ligi'nde İngiltere'de Newcastle United ile Barcelona karşılaştı. Mücadelede kazanan 2-1'lık skorla konuk ekip Barcelona oldu.

Barcelona'ya galibiyeti getiren golleri 59 ve 67. dakikada İngiliz futbolcu Marcus Rashford kaydetti.

Newcastle United'n golü 90. dakikada Anthony Gordon'dan geldi.

Lamine Yamal'ın sakatlığı nedeniyle oynamadığı maçı kazanan BArcelona, Şampiyonlar Ligi'ne 3 puanla başladı.

Şampiyonlar Ligi'nde bir sonraki hafta Newcastle United, Union Saint-Gilloise'ye konuk olacak. Barcelona, Paris Saint Germain'i ağırlayacak.

İlgili Konular: #barcelona #uefa şampiyonlar ligi #Newcastle United