Rashica attı Kosova deplasmanda kazandı
Hazırlık maçında BEşiktaş'ın yıldızı Milot Rasciha'nın formasını giydiği Kosova deplasmanda Ermenistan'ı 1-0 yendi.
Hazırlık karşılaşmasında Kosova deplasmanda konuk olduğu Ermenistan'ı 1-0 mağlup etti.
Kosova'ya galibiyeti getiren golü 25. dakikada Milot Rashica kaydetti.
Beşiktaş forması giyen Milot Rashica ilk 11'de başlayıp 84 dakika sahada kalırken, İstanbulspor forması giyen Florian Loshaj da karşılaşmaya ilk 11'de başlayıp 90 dakika sahada kaldı.
Alanyaspor forması giyen Florent Hadergjonaj maçta süre almadı.
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