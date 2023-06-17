Rashica ve Morutan oynadı, gol sesi çıkmadı!

Yayınlanma: 17.06.2023 - 01:11

Güncelleme: 17.06.2023 - 01:11

EURO 2024 Elemeleri I Grubu'nda Kosova ile Romanya karşı karşıya geldi.

Kosova'da oynanan maç 0-0 eşitlikle sona erdi. Ev sahibi ekipte bu dönem Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Milot Rashica 45 dakika sahada kaldı. Süper Lig'de Fenerbahçe'de forma giyen Vedat Muriqi ise 90 dakika sahada kaldı.

Romanya'da Galatasaraylı Morutan 61. dakikada oyuna dahil oldu. Yedek kulübesinde oturan Cicaldau süre alamadı.

Bu sonuçla Romanya puanını 7 yaptı. Kosova ise 3'e çıkardı.

Grubun bir sonraki haftasında Kosova, Belarus deplasmanına gidecek. Romanya ise İsviçre'ye konuk olacak.