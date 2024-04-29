Yayınlanma: 29.04.2024 - 17:10

Güncelleme: 29.04.2024 - 17:10

Süper Lig'e yükselen Göztepe'nin kulüp başkanı Rasmus Ankersen, "Süper Lig'de de geçici bir takım olmayacağız. Buraya bir turist olarak gelmedik, burada başarılara imza atmak istiyoruz ama çok hızlı da gitmeyeceğiz" dedi. Bu açıklamanın ardından Rasmus Ankersen'in hayatı merak edildi. Peki, Rasmus Ankersen kimdir? Göztepe Spor Kulübü Başkanı Rasmus Ankersen kaç yaşında, nereli?

RASMUS ANKERSEN KİMDİR?

Rasmus Ankersen, 22 Eylül 1983 yılında Danimarka'da dünyaya geldi. Yazar, motivasyon konuşmacısı, Southampton FC'nin futbol direktörü ve Göztepe SK'nın başkanıdır.

Premier Lig ekiplerinden Southampton ve 1. Lig ekiplerinden Göztepe'nin çoğunluk hisselerini elinde bulunduran Sport Republic'in kurucu ortağı ve CEO'sudur.

Ankersen, Brentford FC'de 2016-2022 yılları arasında futbol direktörlüğü görevini üstlenmiştir. Ayrıca Superliga ekibi FC Midtjylland'in 2014-2021 yılları arasında başkanlığını yürütmüştür.

FUTBOL KARİYERİ

Ankersen, Danimarka'da FC Midtjylland formasıyla profesyonel bir futbolcu olarak kısa bir kariyere sahipti ve ilk maçında ciddi bir diz sakatlığı yaşadı. Ardından futbolu bırakmak zorunda kaldı. Daha sonra teknik direktörlük lisansı almak için çalıştı ve kulübün 17 yaş altı takımının yardımcı antrenörü oldu.

Yayımlanmış çalışmaları için yapılan araştırmanın bir parçası olarak dünyayı dolaşmadan önce, kulüpte antrenörlük yaptı.

Daha sonra İngiltere'deyken iş insanı Matthew Benham ile tanıştı. Ankersen'in fikirlerinden etkilenen Benham, önce çocukluğundan beri desteklediği takım olan Brentford FC'yi satın aldı ve Ankersen'i kulübün futbol direktörü yaptı. Ardından Ankersen'in önerisiyle Danimarka ekibi FC Midtjylland'ı satın aldı ve Ankersen'i başkan yaptı.

Ankersen, 2015 yazında Phil Giles ile birlikte Brentford FC'de eş zamanlı futbol direktörü olarak atandı. Sorumlulukları, kulübün futbol operasyonlarını denetlemenin yanı sıra yeni oyuncuların ve teknik personelin işe alınmasını yönetmekten sorumlu oldular.

2020-21 sezonu sonunda Brentford FC, İngiltere Championship Play-off finalinde Swansea'yı mağlup ederek, 74 yıl sonra Premier Lig'de mücadele etme hakkı kazandı. 2021 yılının Aralık ayında görevini bıraktı.