Rasmus Falk: 'Gurur dolu bir tablo'
Kopenhaglı futbolcu Rasmus Falk, Galatasaray karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu. Falk, 'Gurur dolu bir tablo' dedi.
Kopenhaglı futbolcu Lukas Lerager, 1-0 galip geldikleri Galatasaray karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.
Rasmus Falk, "Şampiyonlar Ligi biletinin tadını çıkaracağız. Bayern Münih, Manchester United ve Galatasaray'ın olduğu gruptan çıktık. Aslında bu pek mümkün gözükmüyordu ama başardık.'' dedi.
Sözlerine devam eden Falk, ''Harika maçlar oynadık. Bu kesinlikle gurur dolu bir tablo. Son olarak yine harika bir maç çıkardık. Çok büyük oynadık." şeklinde konuştu.
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