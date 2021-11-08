Rayo Vallecano, Radamel Falcao'nun 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı

08 Kasım 2021 Pazartesi, 19:00

İspanya La Liga'da oynanan Real Madrid maçında gol attıktan sonra sakatlanan Rayo Vallecano'nun santrforu Radamel Falcao'nun son durumu açıklandı.

Sağ arka adalesinde yırtılma meydana gelen Falcao'nun 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

Cumartesi günü Real Madrid ile oynanan mücadelede oyuna 69.dakikada dahil olan Kolombiyalı golcü, kaydettiği gol ile farkı bire indirmiş sonrasında sakatlanarak 80.dakikada oyundan çıkmıştı.

Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra geldiği Rayo Vallecano'da oynadığı 8 maçta 5 gol attı.