Real Betis - Celta Vigo maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Real Betis, İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 31. haftasında kendi sahasında Celta Vigo ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.04.2024 - 11:48
Real Betis - Celta Vigo maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İspanya La Liga'da 31. hafta heyecanı yaşanıyor.

Manuel Pellegrini yönetimindeki Real Betis, kendi sahasında Claudio Giráldez'in ekibi Celta Vigo ile karşı karşıya gelecek.

REAL BETİS - CELTA VİGO MAÇI SAAT KAÇTA?

Benito Villamarín Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

REAL BETİS - CELTA VİGO MAÇI HANGİ KANALDA?

İspanyol hakem Juan Martínez Munuera'nın yöneteceği karşılaşma Tivibu Spor 3 kanalından naklen yayımlanacak.

Real Betis, ligde oynadığı son maçta Girona deplasmanından 3-2'lik mağlubiyet ile ayrılmıştı.

Celta Vigo ise kendi sahasında ağırladığı Rayo Vallecano ile 0-0 berabere kalmıştı.


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