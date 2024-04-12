Real Betis - Celta Vigo maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Real Betis, İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 31. haftasında kendi sahasında Celta Vigo ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
İspanya La Liga'da 31. hafta heyecanı yaşanıyor.
Manuel Pellegrini yönetimindeki Real Betis, kendi sahasında Claudio Giráldez'in ekibi Celta Vigo ile karşı karşıya gelecek.
REAL BETİS - CELTA VİGO MAÇI SAAT KAÇTA?
Benito Villamarín Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
REAL BETİS - CELTA VİGO MAÇI HANGİ KANALDA?
İspanyol hakem Juan Martínez Munuera'nın yöneteceği karşılaşma Tivibu Spor 3 kanalından naklen yayımlanacak.
Real Betis, ligde oynadığı son maçta Girona deplasmanından 3-2'lik mağlubiyet ile ayrılmıştı.
Celta Vigo ise kendi sahasında ağırladığı Rayo Vallecano ile 0-0 berabere kalmıştı.
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