Galatasaray sözleri tepki çekmişti: Hakan Çalhanoğlu'ndan formalı yanıt!

İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekibi Inter forması giyen milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu, Galatasaray hakkında söylediği sözlere ilişkin konuştu. Çalhanoğlu, "Galatasaray'a duyduğum sevgiyi, saygıyı hiçbir zaman saklamadım" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.04.2024 - 11:37
Galatasaray sözleri tepki çekmişti: Hakan Çalhanoğlu'ndan formalı yanıt!
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Hakan Çalhanoğlu, CBS Sports Golazo'ya verdiği röportajda söylediği, "Kendimi Galatasaray'da oynarken hayal etmiyorum" sözlerine açıklık getirdi.

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Hakan Çalhanoğlu, "Galatasaray'a duyduğum sevgiyi, saygıyı hiçbir zaman saklamadım" ifadelerini kullandı.

Hakan Çalhanoğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:

"Dün bir röportajda kullandığım ifadelerin yanlış anlaşıldığını belirtmek istiyorum. Bu yanlış anlaşılmanın dil farklılığından kaynaklandığını düşünüyorum.

Her zaman şeffaf ve dürüstlüğü prensip edinmiş biri olarak herhangi bir yanlış anlaşılmaya sebep vermemek adına bu açıklamayı yapmam gerek. Ben her zaman dürüstlüğe önem verdim ve Galatasaray'a duyduğum sevgiyi, saygıyı hiçbir zaman saklamadım.

Hiçbir kulübe hiçbir zaman bir saygısızlık yapmam söz konusu olmadı, olamaz. Söylediklerim bir kulüp özelinde değil, ülke futbolumuzun gelişmesi temennisi özelindeydi.

Son aylarda ülkemiz futbolunda yaşananlar herkesin malumu. Bu yaşananların marka değerimizi olumsuz etkilediği de çok açık.

Benim en büyük temennim ülke futbolunda herkesin bir araya gelip futbolumuzun seviyesini yukarı çekmesi. Çünkü bu yaşanların tek zararının kendimize olduğu ortada.

Eğer futbolumuzu hak ettiği yere getirirsek zaten Dünya üzerindeki her futbolcu Türkiye'de oynamak isteyecektir, genç yaşlarında dahi.

Bunu başaracak potansiyelimiz, Avrupa'nın en iyi takımlarıyla Şampiyonlar Ligi'nde rekabet edebilecek kapasitemiz var. Yeter ki ülkece artık bunu yapmaya karar verelim.

Söylediklerim bundan ibaretti. Saygılarımla."


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