Real Betis - Girona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Real Betis, İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) ilk haftasında kendi sahasında Girona ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:30'da başlayacak.
İspanya La Liga'da heyecan başlıyor.
Manuel Pellegrini yönetimindeki Real Betis, kendi sahasında Miguel Sanchez'in ekibi Girona ile karşı karşıya gelecek.
REAL BETİS - GİRONA MAÇI SAAT KAÇTA?
Benito Villamarín Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:30'da başlayacak.
REAL BETİS - GİRONA MAÇI HANGİ KANALDA?
İspanyol hakem Miguel Ángel Ortiz Arias'ın yöneteceği karşılaşma S Sport kanalından naklen yayımlanacak.
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