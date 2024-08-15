Real Betis - Girona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Real Betis, İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) ilk haftasında kendi sahasında Girona ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:30'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.08.2024 - 10:06
Real Betis - Girona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İspanya La Liga'da heyecan başlıyor.

Manuel Pellegrini yönetimindeki Real Betis, kendi sahasında Miguel Sanchez'in ekibi Girona ile karşı karşıya gelecek.

REAL BETİS - GİRONA MAÇI SAAT KAÇTA?

Benito Villamarín Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:30'da başlayacak.

REAL BETİS - GİRONA MAÇI HANGİ KANALDA?

İspanyol hakem Miguel Ángel Ortiz Arias'ın yöneteceği karşılaşma S Sport kanalından naklen yayımlanacak.


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