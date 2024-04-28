Real Betis - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Real Betis, İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 33. haftasında kendi sahasında Sevilla ile karşılaşacak. Endülüs derbisi TSİ 22:00'de başlayacak.
İspanya La Liga'da 33. hafta heyecanı yaşanıyor.
Manuel Pellegrini yönetimindeki Real Betis, kendi sahasında Quique Sánchez Flores'in ekibi Sevilla ile karşı karşıya gelecek.
REAL BETİS - SEVİLLA MAÇI SAAT KAÇTA?
Benito Villamarín Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
REAL BETİS - SEVİLLA MAÇI HANGİ KANALDA?
İspanyol hakem José María Sánchez Martínez'in yöneteceği karşılaşma S Sport 2 kanalından naklen yayımlanacak.
Real Betis, ligde oynadığı son maçta Valencia deplasmanından 2-1'lik galibiyet ile ayrılmıştı.
Sevilla ise kendi sahasında ağırladığı Mallorca'yı 2-1 mağlup etmişti.
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