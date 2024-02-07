Real Betis'ten Cedric Bakambu açıklaması!

Yayınlanma: 07.02.2024 - 17:36

Güncelleme: 07.02.2024 - 17:36

Real Betis Başkanı Angel Haro, Galatasaray'dan aldıkları Cedric Bakambu transferi için açıklama yaptı.

Angel Haro, İspanyol basınına yaptığı açıklamada, "Oyuncu satan mümkün olduğu kadar pahalıya sattığını, satın alan ise mümkün olduğu kadar ucuza sattığını söylemeye çalışıyor. Rakamlarda herhangi bir yanlış yok. Net bonservis miktarının bir kısmı oyuncunun maaşını da içeriyor." dedi.

Bonus maddeleriyle ilgili konuşan Haro, "Ayrıca bonus maddeleri var. Eğer bu bonuslar gerçekleşirse tarihte benzeri görülmemiş başarılar elde ettiğimiz anlamına gelir. Umarım bu ödemeleri yapmak zorunda kalacak başarıya ulaşabiliriz." ifadelerini kullandı.

G.SARAY'IN KAP AÇIKLAMASI ŞU ŞEKİLDE;

"Profesyonel futbolcumuz Cédric Bakambu'nun transferi konusunda Real Betis Balompié SAD ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Real Betis Balompié SAD, şirketimize net 5.000.000 euro garanti ücret ile net 5.050.000 euro tutarında şarta bağlı bonus ödeyecektir."

OYUNCUNUN RAKAMLARI

Galatasaray'ın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Bakambu, sarı-kırmızılı forma altında 16 maçta süre buldu. Bakambu, bu karşılaşmalarda 2 gol attı ve 1 asist yaptı.