Real Madrid 4 dakikada fişi çekti!

İspanya LaLiga 29. hafta maçında Real Madrid, deplasmanda Cadiz'i 2-0 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.04.2023 - 10:10
Real Madrid 4 dakikada fişi çekti!
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İspanya LaLiga 29. hafta maçında Real Madrid, deplasmanda Cadiz ile karşılaştı.

Estadio Nuevo Mirandilla'da oynanan maçı Real Madrid 2-0 kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 72. dakikada Nacho ve 76. dakikada Marco Asensio attı.

Real Madrid ligde oynadığı son 5 maçta 3. galibiyetini aldı.

Carlo Ancelotti'nin öğrencileri bu sonuçla ligde puanını 62'ye çıkardı. Cadiz ise 31 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Real Madrid, Celta Vigo'yu konuk edecek. Cadiz ise Espanyol deplasmanına gidecek


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