1.02.2026 18:41:00
Real Madrid 90+10. dakikadaki penaltıyla nefes aldı

İspanya LaLiga'da Real Madrid, sahasında Rayo Vallecano'yu kounk etti. Real Madrid rakibini 90+10. dakikadaki penaltı golüyle 2-1 yendi.

İspanya LaLiga'da 2025/26 sezonunun 22. haftasında Real Madrid ile Rayo Vallecano, Santiago Bernabeu'da karşı karşıya geldi.

Real Madrid'de milli futbolcu Arda Güler, Rayo Vallecano maçına ilk 11'de başladı. Arda 77. dakikada oyundan çıktı. 

Vallecano'da Ciss 80. dakikada kırmızı kart görerek takımını eksik bıraktı. 90+14. dakikada Chavarria da kırmızı kart gördü.

Mücadele 2-1 Real Madrid lehine sona erdi. Galibiyet golü 90+10. dakikada Mbappe'nin penaltısıyla geldi. 

Real Madrid bununla birlikte 54 puanla lider Barcelona'nın 1 puan gerisinde yer aldı. Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasının son maçında Benfica'ya kaybederek 3. sırada girdiği haftayı ilk 8'in dışında play-off potasında 9. sırada tamamlamıştı. 

Eflatun-beyazlılar bir sonraki maçında Valencia'ya konuk olacak. 

