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Real Madrid - Al Hilal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi? Arda Güler oynayacak mı?

Real Madrid - Al Hilal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi? Arda Güler oynayacak mı?

18.06.2025 10:36:00
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Cumhuriyet Spor
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Real Madrid - Al Hilal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi? Arda Güler oynayacak mı?

Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid, FIFA Kulüpler Dünya Kupası ilk maçında Al Hilal ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

FIFA Kulüpler Dünya Kupası heyecanı sürüyor.

Xabi Alonso yönetimindeki Real Madrid, H Grubu ilk maçında Simone Inzaghi'nin ekibi Al Hilal ile karşılaşacak.

REAL MADRID - AL HILAL MAÇI SAAT KAÇTA?

ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Hard Rock Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

REAL MADRID - AL HILAL MAÇI HANGİ KANALDA?

Arjantinli hakem Facundo Tello'nun yöneteceği karşılaşma TRT 1 kanalından naklen yayımlanacak.

ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?

İspanyol teknik direktör Alonso'nun görev vermesi halinde milli oyuncu Arda Güler mücadelede forma giyebilecek.

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