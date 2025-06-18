Real Madrid - Al Hilal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi? Arda Güler oynayacak mı?

FIFA Kulüpler Dünya Kupası heyecanı sürüyor.
Xabi Alonso yönetimindeki Real Madrid, H Grubu ilk maçında Simone Inzaghi'nin ekibi Al Hilal ile karşılaşacak.
REAL MADRID - AL HILAL MAÇI SAAT KAÇTA?
ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Hard Rock Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
REAL MADRID - AL HILAL MAÇI HANGİ KANALDA?
Arjantinli hakem Facundo Tello'nun yöneteceği karşılaşma TRT 1 kanalından naklen yayımlanacak.
ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?
İspanyol teknik direktör Alonso'nun görev vermesi halinde milli oyuncu Arda Güler mücadelede forma giyebilecek.