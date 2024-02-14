Real Madrid, Almanya'da istediğini aldı! Leipzig 0 - 1 Real Madrid

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Real Madrid, deplasmanda Leipzig'i 1-0 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.02.2024 - 00:59
Real Madrid, Almanya'da istediğini aldı! Leipzig 0 - 1 Real Madrid
Abone Ol google-news

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Real Madrid, deplasmanda Leipzig ile karşı karşıya geldi.

Red Bull Arena'da oynanan maçı Real Madrid 1-0 kazandı. İlk yarısı 0-0 sona eren maçın 48. dakikasında Brahim Diaz, harika bir golle takımını 1-0 öne geçirdi.

Göz Atın
Atletico Madrid - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı?

Atletico Madrid - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı?
Real Madrid - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı?

Real Madrid - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı?

LUNIN KALESİNDE DEVLEŞTİ

Leipzig, ev sahibi olmasının avantajıyla Real Madrid kalesini birçok kez yoklasa da kaleci Lunin rakibine gol şansı tanımadı. Başarılı kaleci Courtois'in yokluğunda kalesine gelen 9 isabetli şutun hepsini savuşturmayı başardı. Mücadele Real Madrid'in galibiyetiyle sona erdi.

Leipzig'in 2. dakikada Sesko ile bulduğu gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

ARDA GÜLER SÜRE ALAMADI

Real Madrid'de Arda Güler maçı yedek kulübesinde tamamladı.

Maçtaki tek golü kaydeden Brahim Diaz, 84. dakikada sakatlanarak yerini Lucas Vazquez'e bıraktı.

Madrid devinin Brezilyalı yıldızı Rodrygo, Real Madrid formasıyla tüm kulvarlarda 200. maçına çıktı.

 

real madrid haberleri RB Leipzig haberleri arda güler haberleri Şampiyonlar Ligi haberleri uefa şampiyonlar ligi haberleri
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Transfer son anda iptal olmuştu: Lazio'dan Ryan Kent açıklaması!

Transfer son anda iptal olmuştu: Lazio'dan Ryan Kent açıklaması!
Arka Sokaklar Zeliş’ten yeni pozlar! Yüsra Geyik dergi çekiminde…

Arka Sokaklar Zeliş’ten yeni pozlar! Yüsra Geyik dergi çekiminde…
İspanyollar duyurdu: Arda Güler'e 2 dev talip!

İspanyollar duyurdu: Arda Güler'e 2 dev talip!
Erzincan İliç’teki altın madeni kimin?

Erzincan İliç’teki altın madeni kimin?
Güldür Güldür'ün 'gazi skeci' çok konuşulmuştu, Ali Sunal'dan açıklama geldi

Güldür Güldür'ün 'gazi skeci' çok konuşulmuştu, Ali Sunal'dan açıklama geldi
Aynı yastıkta 77 yıl… İlk günkü gibi sevgiyle

Aynı yastıkta 77 yıl… İlk günkü gibi sevgiyle
En güvenilir otomobil markaları açıklandı: Zirve değişmedi, elektrikliler şaşırttı!

En güvenilir otomobil markaları açıklandı: Zirve değişmedi, elektrikliler şaşırttı!
Nesli tehlikede… Hakkari’de su samuru avladığı balığı yerken görüntülendi

Nesli tehlikede… Hakkari’de su samuru avladığı balığı yerken görüntülendi