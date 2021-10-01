Real Madrid - Anadolu Efes: 82 - 69

Son şampiyonu Anadolu Efes, 2021-2022 sezonu ilk maçında konuk olduğu İspanya temsilcisi Real Madrid'e 82-69 mağlup oldu.

DHA
01 Ekim 2021 Cuma, 04:05
Real Madrid - Anadolu Efes: 82 - 69
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SALON: WiZink Center
HAKEMLER: Robert Lottermoser, Olegs Latisevs,Carmelo Paternico
REAL MADRİD: Williams-Goss 9, Causeur 2, Hanga 8, Tavares 13, Yabusele15, Heurtel 15, Fernandez, Poirier 4, Taylor 4, Llull 7, Abalde 5
ANADOLU EFES: Micic 9, Beaubois 3, Simon 8, Moerman 4, Dunston 4, Larkin 21, Doğuş Balbay, Petrusev 17, Singleton 3, Anderson, Pleiss, Buğrahan Tuncer
1'İNCİ PERİYOT: 32-15
DEVRE: 50-35
3'ÜNCÜ PERİYOT: 68-48

THY Avrupa Ligi'nin son şampiyonu Anadolu Efes, 2021-2022 sezonu ilk maçında konuk olduğu İspanya temsilcisi Real Madrid'e 82-69 mağlup oldu.  
 


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