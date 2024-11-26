Real Madrid Arda Güler için son noktayı koydu!
İspanyol devi Real Madrid, Arda Güler için gelecek teklifleri değerlendirmeyecek.
Real Madrid forması giyen Arda Güler, İspanya'da gündem olmaya devam ediyor.
İspanyol basınından Marca, Real Madrid'in son oynadığı Leganes maçında ilk 11'de sahaya çıkan ve 75 dakikalık performansıyla beğeni toplayan 19 yaşındaki genç futbolcu için bir değerlendirmede bulundu.
Marca'da yer alan yazıda, Leganes maçına kadar Arda'ya fazla süre vermeyen teknik direktör Carlo Ancelotti'nin milli futbolcu ile ilgili son haftalarda düşüncesinin pozitif yönde değiştiği kaydedildi.
YÖNETİM TEKLİFLERE KAPALI
Real Madrid teknik heyetinin, Arda'nın bu sezon takım için önemli bir oyuncu olabileceği ve olması gerektiği şeklinde görüşünün olduğu vurgulandı. Arda'nın yeteneklerine ve verebileceklerine güvenen yönetiminin de genç futbolcu konusunda tekliflere kapalı olduğu belirtildi.
Arda Güler, Real Madrid'de bu sezon 13 maçta 382 dakika sahada kaldı.
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