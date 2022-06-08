Real Madrid, Aurelien Tchouameni'nin kulübü Monaco ile anlaştı

08 Haziran 2022 Çarşamba, 00:00

İngiliz ekip Liverpool'u Şampiyonlar Ligi finalinde yenerek tarihinde 14. kez kupayı müzesine götüren Real Madrid, şimdi de transferde vites yükseltti. İspanya Ligi (La Liga) ekibinin, Kamerun kökenli Fransız futbolcu Aurelien Tchouameni'yi kadrosuna katmak üzere olduğu ileri sürüldü.

REAL MADRID İLE MONACO TRANSFER İÇİN ANLAŞTI

The Athletic'in haberine göre, Real Madrid, Monaco'da görev yapan 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Aurelien Tchouameni için önemli bir adım attı. İspanyol kulüp, 100 milyon Euro bedelle futbolcunun transferi için Monaco ile sözlü anlaşmaya vardı. Ayrıca anlaşmaya bonusların da ekleneceği belirtildi.

LIVERPOOL VE PSG'Yİ GERİ ÇEVİRDİ

İddiaya göre Aurelien Tchouameni, Real Madrid'e transfer olabilmek için Liverpool ve Paris Saint Germain'den gelen tekliflere sıcak bakmadı. Real Madrid'in kendisiyle ilgilendiğini öğrenen Fransız oyuncunun, diğer teklifleri geri çevirdiği ifade edildi.

SAĞ AYAĞINI İYİ KULLANIYOR

Kariyerinde Monaco'nun dışında Bordeaux'da da oynayan Aurelien Tchouameni, önlibero dışında merkez orta sahada da görev yapabiliyor. 30 Haziran 2024'e kadar Monaco ile kontratı bulunan 1.87 boyundaki futbolcu sağ ayağını etkin şekilde kullanıyor.