Real Madrid - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Real Madrid, EuroLeague'in beşinci haftasında kendi evinde Barcelona ile karşı karşıya gelecek. El Clasico mücadelesi TSİ 21:45'te başlayacak.
THY EuroLeague'de El Clasico heyecanı yaşanıyor.
Chus Mateo yönetimindeki Real Madrid, kendi evinde Roger Grimau'nun ekibi Barcelona ile karşı karşıya gelecek.
REAL MADRİD - BARCELONA MAÇI SAAT KAÇTA?
WiZink Center Spor Salonu'nda oynanacak mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.
REAL MADRİD - BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA?
Zorlu mücadele S Sport 2 kanalından naklen yayımlanacak.
Real Madrid, EuroLeague'de oynadığı son maçta kendi evinde ağırladığı Olimpia Milano'yu 88-71 mağlup etmişti.
Barcelona ise kendi evinde konuk ettiği Bayern Münih'i 98-59 yenmişti.
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