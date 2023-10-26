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Real Madrid - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Real Madrid, EuroLeague'in beşinci haftasında kendi evinde Barcelona ile karşı karşıya gelecek. El Clasico mücadelesi TSİ 21:45'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.10.2023 - 10:50
Real Madrid - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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THY EuroLeague'de El Clasico heyecanı yaşanıyor.

Chus Mateo yönetimindeki Real Madrid, kendi evinde Roger Grimau'nun ekibi Barcelona ile karşı karşıya gelecek.

REAL MADRİD - BARCELONA MAÇI SAAT KAÇTA?

WiZink Center Spor Salonu'nda oynanacak mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.

REAL MADRİD - BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorlu mücadele S Sport 2 kanalından naklen yayımlanacak.

Real Madrid, EuroLeague'de oynadığı son maçta kendi evinde ağırladığı Olimpia Milano'yu 88-71 mağlup etmişti.

Barcelona ise kendi evinde konuk ettiği Bayern Münih'i 98-59 yenmişti.


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