Real Madrid - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yayınlanma: 26.10.2023 - 10:50

Güncelleme: 26.10.2023 - 10:50

THY EuroLeague'de El Clasico heyecanı yaşanıyor.

Chus Mateo yönetimindeki Real Madrid, kendi evinde Roger Grimau'nun ekibi Barcelona ile karşı karşıya gelecek.

REAL MADRİD - BARCELONA MAÇI SAAT KAÇTA?

WiZink Center Spor Salonu'nda oynanacak mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.

REAL MADRİD - BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA?



Zorlu mücadele S Sport 2 kanalından naklen yayımlanacak.

Real Madrid, EuroLeague'de oynadığı son maçta kendi evinde ağırladığı Olimpia Milano'yu 88-71 mağlup etmişti.

Barcelona ise kendi evinde konuk ettiği Bayern Münih'i 98-59 yenmişti.