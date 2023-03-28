Real Madrid Başkanı Perez, Arda Güler için bizzat devrede

Yayınlanma: 28 Mart 2023 - 14:39

Güncelleme: 28 Mart 2023 - 14:42

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'in yeni talibinin Real Madrid olduğu iddia edildi. Genç futbolcunun sözleşmesindeki 1500 dakikadan fazla oynamazsa 5 milyon Euro'ya serbest kalabileceği maddesi, İspanyol kulübünün başkanı Florentino Perez'i harekete geçirdi.

El Nacional'in haberine göre Florentino Perez, Arda Güler'in gelişimini yakından takip edecek.

Florentino Perez

"TÜRKIYE'DE YENİ BİR YILDIZ DOĞDU"

Haberin devamında, "Carlo Ancelotti liderliğinde Real Madrid kadrosunun yaşlandığını, bu nedenle eflatun-beyazlıları zirvede tutmaya devam edecek yeni kana ihtiyaç olduğu belirtildi. Perez'in fırsatları kaçırmadığı ve Türkiye'de yeni bir yıldız doğmuş gibi görünüyor" ifadeleri kullanıldı