Real Madrid Başkanı Perez, Arda Güler için bizzat devrede

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'e talipler artıyor. İspanyol basınında Real Madrid'in Arda Güler'i yakın takibe aldığı iddia edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28 Mart 2023 - 14:39
Real Madrid Başkanı Perez, Arda Güler için bizzat devrede
Abone Ol google-news

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'in yeni talibinin Real Madrid olduğu iddia edildi. Genç futbolcunun sözleşmesindeki 1500 dakikadan fazla oynamazsa 5 milyon Euro'ya serbest kalabileceği maddesi, İspanyol kulübünün başkanı Florentino Perez'i harekete geçirdi.

El Nacional'in haberine göre Florentino Perez, Arda Güler'in gelişimini yakından takip edecek.

Florentino Perez

"TÜRKIYE'DE YENİ BİR YILDIZ DOĞDU"

Haberin devamında, "Carlo Ancelotti liderliğinde Real Madrid kadrosunun yaşlandığını, bu nedenle eflatun-beyazlıları zirvede tutmaya devam edecek yeni kana ihtiyaç olduğu belirtildi. Perez'in fırsatları kaçırmadığı ve Türkiye'de yeni bir yıldız doğmuş gibi görünüyor" ifadeleri kullanıldı


florentino perez real madrid arda güler fenerbahçe transfer

İlgili Haberler

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, bordo-mavili camiadan sabır ve destek istedi

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, bordo-mavili camiadan sabır ve destek istedi
Eyüpspor'da Zafer Turan dönemi

Eyüpspor'da Zafer Turan dönemi
Aziz Yıldırım'ın Millet İttifakı hükümetinde spor bakanı olacağı iddiasına yanıt geldi

Aziz Yıldırım'ın Millet İttifakı hükümetinde spor bakanı olacağı iddiasına yanıt geldi

En Çok Okunan Haberler