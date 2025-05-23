Real Madrid, Carlo Ancelotti'nin ayrılığını resmen duyurdu!

Real Madrid, teknik direktör Carlo Ancelotti'nin takımdan ayrılacağını duyurdu.

İspanyol kulübünden yapılan duyuruda "Santiago Bernabeu, yarın Carlo Ancelotti'nin Real Madrid teknik direktörlüğündeki son maçında ona saygı duruşunda bulunacak. Real Madrid, kendisine ve tüm ailesine hayatının bu yeni aşamasında bol şans diliyor" ifadelerine yer verildi.

Real Madrid Başkanı Florentino Perez, Ancelotti'nin ayrılığıyla ilgili olarak, "Carlo Ancelotti artık sonsuza dek büyük Real Madrid ailesinin bir parçası. Bu kadar çok başarıya ulaşmamıza yardımcı olan ve aynı zamanda kulübümüzün değerlerini örnek bir şekilde temsil eden bir antrenörden keyif aldığımız için gururluyuz" diye konuştu.