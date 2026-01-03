Real Madrid'de flaş Arda Güler gelişmesi!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
3.01.2026 10:13:00
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'in bir süredir kadrosuna katmak istediği Real Madrid forması giyen milli yıldız Arda Güler hakkında flaş bir gelişme yaşandığı iddia edildi.

Real Madrid'de Arda Güler, Xabi Alonso'nun takımın başına geçmesiyle birlikte vazgeçilmezlerden biri olmuştu. Arsenal'in yakın ilgi gösterdiği milli futbolcu için eflatun-beyazlıların çok konuşulacak bir karar aldığı iddia edildi.

İspanyol basınından Planeta Real Madrid'de yer alan habere göre; eflatun-beyazlılar, Arda Güler için 80-90 milyon Euro'yu gözden çıkaran Arsenal'i daha önce reddetmişti. Ancak transfer çalışmasında flaş bir gelişme yaşandığı öne sürüldü.

Haberde Real Madrid'in Arsenal'den William Saliba'yı istediği ve Arda Güler'i takasta kullanmak için İngiliz devine teklifte bulunmasının gündemde olduğu belirtildi.

Saliba için normal şartlarda Arsenal'in 100 milyon Euro'luk bonservis talebine sıcak bakmayan Real Madrid yönetimi, bir yandan da futbolcuyu kadrosuna katmayı çok istiyor. Takas teklifinin 2 taraf için de iyi bir anlaşma olabileceği ifade ediliyor.

'ARDA GÜLER'DEN VAZGEÇEBİLİR'

Haberde bu takasın gündeme gelmesiyle ilgili yapılan değerlendirmede, "Real Madrid, Saliba'yı transfer etmek için Güler'den vazgeçebilir. Türk oyuncu, Bellingham'ın orada oynaması nedeniyle ideal pozisyonunda oynamıyor; ayrıca Militao'nun tekrarlayan sakatlıkları ve Alaba ile Rüdiger'in sezon sonunda muhtemel ayrılışlarıyla birlikte Real Madrid'in stoper pozisyonunda eksikliği olacak" ifadeleri kullanıldı.

