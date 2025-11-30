Real Madrid'den Arda Güler'e özel video: 'Bu çocuk geleceğin efsanesi olacak'

Real Madrid'de teknik direktörlük görevine Xabi Alonso'nun gelmesiyle birlikte daha düzenli forma şansı bulmaya başlayan Arda Güler, sergilediği performansla İspanya'da gündem olmaya devam ediyor.

Genç yıldızın özellikle son haftalardaki etkili oyunu hem İspanyol basınında hem de taraftarlar arasında büyük heyecan yaratmış durumda.

24 MAÇTA 13 GOL KATKISI

Bu sezon tüm kulvarlarda 24 maça çıkan milli futbolcu, 4 gol ve 9 asist ile toplam 13 gole doğrudan katkı verdi.

Orta sahadaki yaratıcılığı, dar alandaki çözümleri ve pas kalitesiyle dikkat çeken Arda, Xabi Alonso döneminin en çok gelişim gösteren oyuncularından biri olarak gösteriliyor.

REAL MADRID'DEN ARDA GÜLER'E ÖZEL V İDEO

Real Madrid Kulübü, genç yıldızının bu sezon yaptığı asistleri derledikleri özel bir video ile sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Videoda Arda Güler'in milimetrik paslarla hazırladığı goller ön plana çıkarılırken kulüpten yapılan paylaşım kısa sürede büyük ilgi gördü.

"ARDA'NIN PASLARI SANAT ESERİ GİBİ"

Real Madrid'in Arda videosu dakikalar içinde binlerce beğeni alırken İspanyol taraftarların yanı sıra Türk futbolseverler de gönderiye adeta yorum yağdırdı.

"Büyü izliyoruz", "Bu çocuk geleceğin Real Madrid efsanesi olacak" ve "Arda'nın pasları sanat eseri gibi" şeklindeki yorumlar dikkat çekti.