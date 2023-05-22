2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları

PSG 8 dakikada fişi çekti! Auxerre 1 - 2 PSG (Maç sonucu)

Fransa 1. Futbol Ligi'nde (Ligue 1) Paris Saint-Germain (PSG), deplasmanda Auxerre'i 2-1 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.05.2023 - 07:41
PSG 8 dakikada fişi çekti! Auxerre 1 - 2 PSG (Maç sonucu)
Abone Ol google-news

Ligue 1'in 36. haftasında lider PSG, küme düşme hattından uzaklaşmak isteyen Auxerre'e konuk oldu.

PSG, Fransız yıldız golcüsü Kylian Mbappe'nin 6 ve 8. dakikalarda bulduğu gollerle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.

Auxerre, Lassine Sinayoko'nun 51. dakikadaki golüyle farkı bire indirdi ve maç da 2-1 sona erdi.

Bu sonuçla 84 puana ulaşan PSG, en yakın rakibi Lens ile arasındaki 6 puanlık farkı korudu ve bitime 2 hafta kala şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı.


psg Fransa Ligue 1 auxerre

İlgili Haberler

Serie A'da Lazio'ya ikincilik yarışında darbe

Serie A'da Lazio'ya ikincilik yarışında darbe
Borussia Dortmund şampiyonluğa çok yakın! Augsburg 0 - 3 Borussia Dortmund (Maç sonucu)

Borussia Dortmund şampiyonluğa çok yakın! Augsburg 0 - 3 Borussia Dortmund (Maç sonucu)
Şampiyon galibiyet serisine devam etti! Manchester City 1 - 0 Chelsea (Maç sonucu)

Şampiyon galibiyet serisine devam etti! Manchester City 1 - 0 Chelsea (Maç sonucu)

En Çok Okunan Haberler