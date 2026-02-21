Real Madrid'e 90+1'de şok: Osasuna'ya 2 golle mağlup oldu!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
21.02.2026 23:14:00
İspanya La Liga'nın 25. haftasında Real Madrid, Osasuna deplasmanında 90+1'de yediği golle 2-1 mağlup oldu.

İspanya La Liga'nın 25. haftasında Osasuna ile Real Madrid karşı karşıya geldi. El Sadar'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Osasuna, 2-1'lik skorla kazandı.

Osasuna, 38. dakikada Ante Budimir'in penaltı golüyle öne geçti.

Real Madrid, 73. dakikada Vinicius Junior'un golüyle skoru eşitledi.

Ev sahibi ekip, 90+1. dakikada Raul Garcia'nın golüyle Real Madrid'i yıktı.

Arda Güler, maça ilk 11'de başladı ve 82. dakikada yerini Dani Ceballos'a bıraktı.

Ligde geçen hafta liderlik koltuğuna oturan Real Madrid, bu mağlubiyetle 60 puanda kaldı ve 1 maç fazlasıyla Barcelona'nın 2 puan önünde yer aldı. Barcelona, pazar günü Levante'yi mağlup etmesi durumunda liderlik koltuğunu alacak.

Ligde 6 maçtır yenilgi yüzü görmeyen Osasuna, puanını 33'e yükseltti.

Real Madrid, hafta içinde Benfica'yı ağırladıktan sonra ligde Getafe'yi konuk edecek. Osasuna ise gelecek hafta Valencia deplasmanına gidecek.

İlgili Konular: #la liga #real madrid #Osasuna

