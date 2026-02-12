Arda Güler'den hakkındaki iddialara yanıt: 'Real Madrid oyuncusu olduğum için...'

Real Madrid forması giyen milli yıldız Arda Güler, sosyal medya hesabından dikkat çeken ifadeler kullandı.

Arda Güler, kendisi hakkında İspanyol medyasında da geniş yer kaplayan iddialara yanıt verdi.

ARDA GÜLER'DEN İDDİALARA YANIT

Kariyerinin ilk döneminde birlikte çalıştığı gözlemci Serhat Pekmezci'nin gündem olan sözleri sonrası sessizliğini bozan yıldız isim, iddiaları yalanladı.

Arda Güler'in sözleri şu şekilde:

"Kariyerimin başlangıcında büyük emekleri olan Sayın Serhat Pekmezci hocamın gündem olan açıklamalarını ne yazık ki üzüntüyle takip ettim."

"REAL MADRID OYUNCUSU OLDUĞUM İÇİN..."

"İlk günümden itibaren bu kulübün parçası olan herkes tarafından çok iyi karşılandım ve burayı hep bir aile olarak gördüm. Real Madrid oyuncusu olduğum için çok gururluyum, uzun yıllar bu formaya hizmet vermek istiyorum."

"Çok iyi bir takımımız var ve hepsiyle aynı takımı paylaşmaktan memnuniyet duyuyorum. Bu konuda yazılan, söylenen hiçbir şeye aldırış etmemenizi rica ediyorum."