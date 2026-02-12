Cumhuriyet Gazetesi Logo
Arda Güler'den hakkındaki iddialara yanıt: 'Real Madrid oyuncusu olduğum için...'

Arda Güler'den hakkındaki iddialara yanıt: 'Real Madrid oyuncusu olduğum için...'

12.02.2026 19:50:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Arda Güler'den hakkındaki iddialara yanıt: 'Real Madrid oyuncusu olduğum için...'

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekibi Real Madrid'in milli oyuncusu Arda Güler, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile hakkındaki iddialara yanıt verdi.

Real Madrid forması giyen milli yıldız Arda Güler, sosyal medya hesabından dikkat çeken ifadeler kullandı. 

Arda Güler, kendisi hakkında İspanyol medyasında da geniş yer kaplayan iddialara yanıt verdi. 

ARDA GÜLER'DEN İDDİALARA YANIT

Kariyerinin ilk döneminde birlikte çalıştığı gözlemci Serhat Pekmezci'nin gündem olan sözleri sonrası sessizliğini bozan yıldız isim, iddiaları yalanladı.

Image

Arda Güler'in sözleri şu şekilde: 

"Kariyerimin başlangıcında büyük emekleri olan Sayın Serhat Pekmezci hocamın gündem olan açıklamalarını ne yazık ki üzüntüyle takip ettim."

"REAL MADRID OYUNCUSU OLDUĞUM İÇİN..."

"İlk günümden itibaren bu kulübün parçası olan herkes tarafından çok iyi karşılandım ve burayı hep bir aile olarak gördüm. Real Madrid oyuncusu olduğum için çok gururluyum, uzun yıllar bu formaya hizmet vermek istiyorum."

"Çok iyi bir takımımız var ve hepsiyle aynı takımı paylaşmaktan memnuniyet duyuyorum. Bu konuda yazılan, söylenen hiçbir şeye aldırış etmemenizi rica ediyorum."

İlgili Konular: #arda güler #la liga #real madrid

İlgili Haberler

Güney Korelilerden Beşiktaşlı golcüye tam destek!
Güney Korelilerden Beşiktaşlı golcüye tam destek! Beşiktaş Kulübü'nün yeni transferler için düzenlediği imza törenine katılan Güney Kore İstanbul Başkonsolosu Woo Sung Lee, açıklamalarda bulundu. Woo SungLee, golcü futbolcu Hyeon-gyu Oh'un ve siyah beyazlıların başarılı olmasını istediğini söyledi.
Federica Brignone Kış Olimpiyat Oyunları tarihine geçti!
Federica Brignone Kış Olimpiyat Oyunları tarihine geçti! İtalyan sporcu Federica Brignone, 2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyat Oyunları'nın alp disiplini kadınlar süper büyük slalom kategorisinde altın madalyanın sahibi oldu.
Ange Postecoglou'ndan Tottenham itirafı: 'Üst seviye bir kulüp değil'
Ange Postecoglou'ndan Tottenham itirafı: 'Üst seviye bir kulüp değil' İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham'ın eski teknik direktörü Ange Postecoglou, İngiliz kulüp hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı.