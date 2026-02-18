Cumhuriyet Gazetesi Logo
18.02.2026 00:36:00
Vinicius Junior'dan büyük tepki: Benfica - Real Madrid maçında saha karıştı!

Real Madrid'in Brezilyalı oyuncusu Vinicius Junior, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda karşılaştıkları Benfica mücadelesinde taraftarların ırkçı tezahüratını sebep göstererek sahayı terk etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Benfica - Real Madrid maçında dikkat çeken bir olay yaşandı.

Real Madrid, Vinicius Junior'ın golüyle 51. dakikada deplasmanda 1-0 öne geçti.

Brezilyalı futbolcu, golünün ardından abartılı sevinç nedeniyle sarı kart gördü.

VINICIUS JUNIOR SAHAYI TERK ETTİ

52. dakikada ise Vinicius Jr, Benfica taraftarlarının kendisine yönelik ırkçı tezahüratları nedeniyle sahayı terk etti. Hakem François Letexier maçı durdurdu.

HAKEME ŞİKAYET ETTİ

Vinicius Jr, hakeme doğru koşarak Prestianni'nin kendisine 'maymun' dediğini söyledi.

Yaklaşık 10 dakikalık duraklamanın ardından oyun yeniden başladı.

İlgili Konular: #real madrid #Benfica #uefa şampiyonlar ligi #vinicius junior

