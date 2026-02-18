Vinicius Junior'dan büyük tepki: Benfica - Real Madrid maçında saha karıştı!

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Benfica - Real Madrid maçında dikkat çeken bir olay yaşandı.
Real Madrid, Vinicius Junior'ın golüyle 51. dakikada deplasmanda 1-0 öne geçti.
Brezilyalı futbolcu, golünün ardından abartılı sevinç nedeniyle sarı kart gördü.
VINICIUS JUNIOR SAHAYI TERK ETTİ
52. dakikada ise Vinicius Jr, Benfica taraftarlarının kendisine yönelik ırkçı tezahüratları nedeniyle sahayı terk etti. Hakem François Letexier maçı durdurdu.
HAKEME ŞİKAYET ETTİ
Vinicius Jr, hakeme doğru koşarak Prestianni'nin kendisine 'maymun' dediğini söyledi.
Yaklaşık 10 dakikalık duraklamanın ardından oyun yeniden başladı.
Benfica - Real Madrid maçı Vinicius Junior'a yapılan ırkçılık sebebiyle bir süre durdu. pic.twitter.com/IR0jba54zj— TRT Spor (@trtspor) February 17, 2026