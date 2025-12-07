Real Madrid efsanesinden Arda Güler'e büyük övgü!

Real Madrid'de forma giyen milli yıldız Arda Güler'in Jude Bellingham'ın da sahalara dönmesiyle son haftalarda süresi azalmıştı.

Genç yıldızın kulübede oturması, hem sosyal medyada hem de İspanyol basınında da sık sık gündem olmaya devam ediyor.

TARAFTARLARDAN ARDA'YA DESTEK

Önceki günlerde Valdebebas'taki tesislere giden taraftarlar, Arda için özel bir pankart hazırladı. Pankartlarda, '10 numaranın kalitesi', 'Sahada ve saha dışında çok mütevazı bir çocuk', 'Seni seviyoruz Arda' ve 'Böyle devam et kardeşim, taraftarlar seni seviyor' ifadelerine yer verildi.

Bir diğer yandan ise Real Madrid'in efsanevi oyuncularından Guti Hernandez, Arda Güler hakkında dikkat çeken sözler sarf etti.

Guti, 'Arda Güler mi? Onun iyi performans gösterdiğini görüyorum. O, Real Madrid'de bulunan diğer oyunculardan farklı bir oyuncu. Aynı profile sahip birçok oyuncu var; kaliteli ve fiziksel olarak güçlü, ancak son pası yapamayan oyuncular' ifadelerini kullandı.

"XABI ONA G ÜVENECEK"

Bir dönem Beşiktaş'ta da forma giyen Guti, Arda için, 'O, gol pozisyonuna girip ağları havalandırabilen ve ayrıca takımı yönetebilen tek oyuncu. Xabi ona güvenecek. Onun için harika bir sezon olacak" dedi.

Bu sezon Real Madrid formasıyla 20 resmi maça çıkan Arda Güler, bu maçlarda 3 gol 7 asistlik performans sergiledi.