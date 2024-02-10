Real Madrid - Girona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı?
Milli futbolcu Arda Güler'in takımı Real Madrid, İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 24. haftasında kendi sahasında Girona ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 20:30'da başlayacak.
İspanya La Liga'da 24. hafta heyecanı yaşanıyor.
Carlo Ancelotti yönetimindeki Real Madrid, kendi sahasında Miguel Sanchez'in ekibi Girona ile karşı karşıya gelecek.
REAL MADRİD - GİRONA MAÇI SAAT KAÇTA?
Santiago Bernabeu Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 20:30'da başlayacak.
REAL MADRİD - GİRONA MAÇI HANGİ KANALDA?
İspanyol hakem Jose Munuera'nın yöneteceği karşılaşma S Sport kanalından naklen yayımlanacak.
ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?
Milli futbolcu Arda Güler, İtalyan hocanın görev vermesi halinde Madrid derbisinde forma giyebilecek.
Real Madrid, ligde oynadığ son maçta sahasunda Atletico Madrid ile 1-1 berabere kalmıştı.
Girona ise kendi sahasında ağırladığı Real Sociedad karşılaşmasından 0-0'lık beraberlikle ayrılmıştı.
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