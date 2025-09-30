Cumhuriyet Gazetesi Logo
Kylian Mbappe'den Arda Güler itirafı!

Kylian Mbappe'den Arda Güler itirafı!

30.09.2025 23:15:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Kylian Mbappe'den Arda Güler itirafı!

Real Madrid'in Fransız golcüsü Kylian Mbappe, Arda Güler ile uyumu hakkında konuştu.

Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi'nde Kazakistan temsilcisi Kairat'ı deplasmanda 5-0 yendiği maçta hat-trick yapan Kylian Mbappe, Arda Güler ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Arda Güler'den övgüyle bahseden Mbappe, "Arda Güler ile aramızda harika bir ilişki var. Arda, genç ve çok yetenekli. İnanılmaz bir yetenek ve ona yardımcı olmalıyız. Bizimle olduğu için mutluyuz" dedi.

Kaçırdığı gol pozisyonları hakkında da konuşan Fransız yıldız "Benim gibi bir oyuncu için, 5 gol şansım varsa, 5 gol atmam gerekir. Real Madrid beni bu yüzden transfer etti. Her zaman daha fazlasını isterim. Bugün 3 gol attım, çok iyi ama daha fazlasını da atabilirdim. Kale önünde daha etkili olmak için çalışacağım" açıklamasını yaptı. 

İlgili Konular: #arda güler #real madrid #kylian mbappe

İlgili Haberler

Arda Güler ve arkadaşları yıkıldı! 7 gollü nefes kesen Madrid derbisi!
Arda Güler ve arkadaşları yıkıldı! 7 gollü nefes kesen Madrid derbisi! İspanya La Liga'nın 7. haftasında Atletico Madrid sahasında Real Madrid'i 5-2 mağlup etti.
Arda Güler asist yaptı, Real Madrid farkı kazandı!
Arda Güler asist yaptı, Real Madrid farkı kazandı! UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci hafta maçında Real Madrid, deplasmanda Kairat Almaty'yi 5-0 mağlup etti.
Dev derbide 2 gole katkı yapmıştı: İspanyol basınından flaş Arda Güler iddiası!
Dev derbide 2 gole katkı yapmıştı: İspanyol basınından flaş Arda Güler iddiası! Real Madrid'in Atletico Madrid'e 5-2 yenildiği maçta 1 gol, 1 asistl oynayan Arda Güler'in oyundan alınması eleştiri oklarının teknik direktör Xabi Alonso'ya çevrilmesine neden oldu. Xabi Alonso'nun karşılaşmanın ardından Arda Güler ile bir konuşma yaptığı ileri sürüldü.