Xabi Alonso'dan Arda Güler yanıtı: 'Birbirlerini tamamlayabilirler'

Real Madrid'de Arda Güler, Bellingham'un sakatlığını atlatıp sahalara dönmesinin ardından sağ kanatta kendine şans bulmaya başladı. Xabi Alonso'nun vazgeçilmezlerinden olan milli futbolcunun, sakatlıktan dönen Bellingham ile ilk 11'de maça başlaması tartışma konusu olmuştu.

Real Madrid Teknik Diretörü Xabi Alonso'ya Villarreal maçı öncesinde düzenlediği basın toplantısında Arda Güler ve Bellingham'ın aynı anda sahada olmasıyla ilgili soru geldi.

Alonso ise açıklamasında, "Arda ve Jude Bellingham birbirini tamamlayabilir. Diğer parçaları nasıl konumlandıracağımıza bakmalıyız" diyerek 2 futbolcunun aynı anda maça başlamasında bir problem görmediğini belirtti.

Alonso ayrıca, "Arda daha geride oynadı ve bunu başarabilir. Akışkan olmalı ve rahat hissetmeliler; çünkü onları rahat oynarken gördüm. Bunu başarabilirler. Ve kesinlikle başaracaklar" ifadelerini kullandı. İspanyol çalıştırıcı bu açıklamasıyla Bellingham döndükten sonra Arda Güler'in yedek kalacağına ilişkin spekülasyonlara da son noktayı koydu ve konuyu tamamen kapattı.