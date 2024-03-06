Real Madrid - Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında sahasında Leipzig ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu heyecanı sürüyor.
Carlo Ancelotti yönetimindeki Real Madrid, sahasında Marco Rose'un ekibi Leipzig ile karşı karşıya gelecek.
REAL MADRID - LEIPZIG MAÇI SAAT KAÇTA?
Santiago Bernabeu Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
REAL MADRID - LEIPZIG MAÇI HANGİ KANALDA?
İtalyan hakem Davide Massa'nın yöneteceği karşılaşma EXXEN'den naklen yayımlanacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Real Madrid, deplasmanda Leipzig'i 1-0 mağlup etmişti.
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