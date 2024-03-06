Real Madrid - Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında sahasında Leipzig ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.03.2024 - 08:43
Real Madrid - Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Abone Ol google-news

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu heyecanı sürüyor.

Carlo Ancelotti yönetimindeki Real Madrid, sahasında Marco Rose'un ekibi Leipzig ile karşı karşıya gelecek.

REAL MADRID - LEIPZIG MAÇI SAAT KAÇTA?

Santiago Bernabeu Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

REAL MADRID - LEIPZIG MAÇI HANGİ KANALDA?

İtalyan hakem Davide Massa'nın yöneteceği karşılaşma EXXEN'den naklen yayımlanacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Real Madrid, deplasmanda Leipzig'i 1-0 mağlup etmişti. 


real madrid haberleri RB Leipzig haberleri Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu haberleri

İlgili Haberler

Real Madrid maçındaki hakem kararı tartışma konusu oldu!

Real Madrid maçındaki hakem kararı tartışma konusu oldu!
Real Madrid'den hakem tepkisi: 'Utanç verici'

Real Madrid'den hakem tepkisi: 'Utanç verici'
İspanya'da şoke eden hakem kararı: Real Madrid'in son dakika golü sayılmadı!

İspanya'da şoke eden hakem kararı: Real Madrid'in son dakika golü sayılmadı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Galatasaray'dan 3 isme suç duyurusu!

Galatasaray'dan 3 isme suç duyurusu!
Meta paylaşımı X platformundan yaptı: Elon Musk’ın diline düştü

Meta paylaşımı X platformundan yaptı: Elon Musk’ın diline düştü
İki aylık enflasyon farkı netleşti: Memur ve emeklilerin maaş zam oranı belli oldu

İki aylık enflasyon farkı netleşti: Memur ve emeklilerin maaş zam oranı belli oldu
Survivor eleme adayı kim oldu, dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 5 Mart 2024

Survivor eleme adayı kim oldu, dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 5 Mart 2024
Sezon sonu sıralaması güncellendi: İşte Süper Lig için şampiyonluk tahmini!

Sezon sonu sıralaması güncellendi: İşte Süper Lig için şampiyonluk tahmini!
Mogan Enerji ne zaman işleme girecek? MOGAN işlem tarihi açıklandı!

Mogan Enerji ne zaman işleme girecek? MOGAN işlem tarihi açıklandı!
En çevreci arabanın elektrikli olmadığı ortaya çıktı! İşte doğayı koruyan ve en çok kirleten otomobiller...

En çevreci arabanın elektrikli olmadığı ortaya çıktı! İşte doğayı koruyan ve en çok kirleten otomobiller...
Yağmur Yüksel kimdir, kaç yaşında? Kan Çiçekleri’nin Dilan’ı kim?

Yağmur Yüksel kimdir, kaç yaşında? Kan Çiçekleri’nin Dilan’ı kim?