Real Madrid'li Federico Valverde'nin Türkiye paylaşımına 1 milyon beğeni!

Dünya futbolunun en önemli takımları arasında yer alan Real Madrid'in Uruguaylı yıldızı Federico Valverde, eşi ve çocukları ile Antalya'daki bir otelde tatilin tadını çıkartıyor.

Başarılı orta saha oyuncusu sosyal medya hesabından eşi ve ailesi ile tatil fotoğrafları paylaşarak, "Tatilin tadını çıkarıyoruz, Türkiye" yazısıyla dikkat çekti.

1 MİLYONDAN FAZLA BEĞENİ

Yaklaşık 19 milyon takipçisi bulunan Valverde'nin paylaşımı bir milyonun üzerinde beğeni ve binlerce yorum aldı.

Federico Valverde'nin tatil için geldiği Türkiye'den yaptığı paylaşıma milli yıldız Arda Güler'den yorum geldi. Arda Güler, takım arkadaşının paylaşımına yorum yaparak "Doğru yerdesin" diye yazdı.