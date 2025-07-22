Cumhuriyet Gazetesi Logo
Real Madrid'li Federico Valverde'nin Türkiye paylaşımına 1 milyon beğeni!

Real Madrid'li Federico Valverde'nin Türkiye paylaşımına 1 milyon beğeni!

22.07.2025 21:46:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
Real Madrid'li Federico Valverde'nin Türkiye paylaşımına 1 milyon beğeni!

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekibi Real Madrid'in oyuncusu Federico Valverde, Türkiye'de tatil yapıyor. Uruguaylı oyuncunun tatilini geçirdiği Antalya'dan yaptığı paylaşım 1 milyonun üzerinde beğeni aldı.

Dünya futbolunun en önemli takımları arasında yer alan Real Madrid'in Uruguaylı yıldızı Federico Valverde, eşi ve çocukları ile Antalya'daki bir otelde tatilin tadını çıkartıyor.

Başarılı orta saha oyuncusu sosyal medya hesabından eşi ve ailesi ile tatil fotoğrafları paylaşarak, "Tatilin tadını çıkarıyoruz, Türkiye" yazısıyla dikkat çekti.

1 MİLYONDAN FAZLA BEĞENİ

Yaklaşık 19 milyon takipçisi bulunan Valverde'nin paylaşımı bir milyonun üzerinde beğeni ve binlerce yorum aldı.

Federico Valverde'nin tatil için geldiği Türkiye'den yaptığı paylaşıma milli yıldız Arda Güler'den yorum geldi. Arda Güler, takım arkadaşının paylaşımına yorum yaparak "Doğru yerdesin" diye yazdı.

Image

İlgili Konular: #Antalya #real madrid #federico valverde

İlgili Haberler

Real Madrid'de Jude Bellingham 3 ay forma giyemeyecek
Real Madrid'de Jude Bellingham 3 ay forma giyemeyecek İspanya ekibi Real Madrid'de omzundan ameliyat edilen İngiliz futbolcu Jude Bellingham, 3 ay sahalardan uzak kalacak.
Real Madrid'in yıldızı Vinicius Junior'a dudak uçuklatan teklif: Tarihe geçebilir!
Real Madrid'in yıldızı Vinicius Junior'a dudak uçuklatan teklif: Tarihe geçebilir! İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid'de forma giyen Brezilyalı yıldız Vinicius Junior'a Suudi Arabistan'dan rekor teklif geldiği öne sürüldü.
Real Madrid Alvaro Carreras transferini resmen açıkladı!
Real Madrid Alvaro Carreras transferini resmen açıkladı! İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekibi Real Madrid, 22 yaşındaki İspanyol oyuncu Alvaro Carreras'ı renklerine bağladı.