Real Madrid - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Milli futbolcu Arda Güler'in formasını giydiği İspanyol ekip Real Madrid, ABD'deki hazırlık maçında İngiltere Premier Lig kulübü Manchester United ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 05:30'da başlayacak.
Avrupa'nın dev kulüpleri yeni sezon öncesi hazırlık maçı yapmaya devam ediyor.
Milli futbolcu Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid, ABD'deki hazırlık maçında Erik ten Hag yönetimindeki Manchester United ile karşılaşacak.
REAL MADRID - MANCHESTER UNITED MAÇI SAAT KAÇTA?
Teksas eyaletindeki Houston kentinde bulunan NRG Stadyumu'nda oynanacak mücadele 27 Temmuz Perşembe günü TSİ 05:30'da başlayacak.
REAL MADRID - MANCHESTER UNITED MAÇI HANGİ KANALDA?
Arda Güler'in forma giymesinin beklendiği karşılaşma S Sport Plus kanalından naklen yayımlanacak.
En Çok Okunan Haberler
-
- Artık yeni bir 'tarikatımız' var!
- Mustafa Sarıgül'e yumruklu saldırı!
- Oğlu Bronny kalp krizi geçirdi
- Prof. Dr. Demirtaş, 'geçmiş olsun' diyerek duyurdu...
- Milli futbolcuya Fransız talip!
- THY uçağında intihar! Zorunlu iniş yapıldı
- Kılıçdaroğlu, vekillerle bir araya geldi
- Meğer kapıda bekliyorlarmış!
- Galatasaray'a Angelino'dan kötü haber!
- A Milli Takım’da kadro krizi!