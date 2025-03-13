Real Madrid, penaltılarda çeyrek final biletini kaptı!

Yayınlanma: 13.03.2025 - 09:29

Güncelleme: 13.03.2025 - 09:29

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş karşılaşmasında Atletico Madrid, sahasında Real Madrid'i konuk etti.

İlk maçı evinde 2-1 kazanan Real Madrid, Riyadh Air Metropolitano'daki maçta Arsenal'e normal sürede 1-0 mağlup oldu ve maç uzatmalara gitti.

Atletico Madrid'in golü, henüz 27. saniyede Conor Gallagher'dan geldi. İlk yarı, Atletico Madrid'in 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlanırken Real Madrid, ikinci yarıda penaltı kazandı.

70. dakikada topun başına geçen Viniciur Junior, penaltı vuruşundan yararlanamadı. Mücadelede başka gol sesi çıkmadı ve maç uzatmalara gitti.

Uzatmalarda da gol sesi çıkmadı ve maç, seri penaltılara gitti. Penaltıları 4-2 kazanan Real Madrid, adını çeyrek finale yazdırdı.

Seri penaltı atışında Atletico Madridli Julian Alvarez'in golü, topa iki kez dokunduğu için iptal oldu.

Real Madrid, Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Arsenal ile karşı karşıya gelecek.

ARDA GÜLER, KULÜBEDE OTURDU

Real Madrid'de forma giyen milli futbolcumuz Arda Güler, mücadeleyi yedek kulübesinde tamamladı.

SERİ PENALTILAR SONUCUNDA EN FAZLA GALİBİYET ALAN TAKIM

Atletico Madrid'i eleyen Real Madrid, Şampiyonlar Ligi tarihinde seri penaltılar sonucunda en fazla galibiyet alan takım konumunda. (4 kez)

9 EŞLEŞMENİN 6'SINI KAYBETTİ

Öte yandan bu sonuçla birlikte Atletico Madrid, Avrupa kupalarında penaltılara giden 9 eşleşmenin 6'sını kaybetti.

27. SANİYEDE GOL

Atletico Madrid, santradan sonra topu hemen rakip alan gönderdi. Sağ tarafta topla buluşan Rodrigo De Paul, yerden ceza sahasına bir top yolladı. Giuliano Simeone, ön direkte topa dokunamadı ama kale sahasına doğru koşu yapan Conor Gallagher, Fede Valverde'ye rağmen kayarak maçın 27. saniyesinde topu ağlara gönderdi.

REAL MADRİD PENALTI KAZANDI

Real Madrid hızlı bir atakla, Atletico Madrid'i eksik yakaladı. Jude Bellingham'dan pası alan Kylian Mbappe, orta sahadan süratle ceza sahasına yöneldi. Önce Gimenez'i çalımladı, sonra Lenglet'i geçti ama hemen ardından ceza sahasında yerde kaldı ve Real Madrid 68. dakikada penaltı kazandı.

VINICIUS JR. İLK KEZ PENALTI KAÇIRDI

Dakikalar 70'i gösterirken penaltıda topun başına Vinicius Junior geçti. Brezilyalı futbolcu sağ ayağıyla topu farklı bir şekilde üstten auta gönderdi. Vinicius böylece, Real Madrid kariyerinde ilk kez penaltı kaçırmış oldu.