Real Madrid kendi evinde yıldızları ile güldü!
Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid, İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 27. haftasında kendi sahasında ağırladığı Rayo Vallecano'yu 2-1 mağlup etti.
İspanya La Liga'nın 27. haftasında Real Madrid ile Rayo Vallecano karşı karşıya geldi. Santiago Bernabeu Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Real Madrid 2-1'lik skorla kazandı.
Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri 30. dakikada Kylian Mbappe ve 34. dakikada Vinicius Junior kaydetti.
ARDA GÜLER YEDEK BEKLEDİ
Rayo Vallecano'nun tek golü 45+2. dakikada Pedro Diaz'dan geldi.
Yedek kulübesinde bulunan Arda Güler, oyuna dahil edilmedi.
REAL MADRID ZİRVE YARIŞINA DEVAM ETTİ
Bu sonucun ardından Real Madrid, puanını 57'ye yükseltti. Galibiyet hasreti 4 maça çıkan Rayo Vallecano ise 36 puanda kaldı.
Real Madrid, gelecek hafta Villarreal deplasmanına gidecek. Vallecano ise Real Sociedad'ı ağırlayacak.
Etiketler: #arda güler #real madrid #Rayo Vallecano #la liga
Spor Haberleri
- Galatasaraylı yıldızdan derbi yanıtı!
- Sami Uğurlu: 'Yunus'un etkisi net hissedildi'
- Real Madrid yıldızları ile güldü!
- Okan Buruk'tan maç sonu açıklaması!
- Okan Buruk Galatasaray'da dalya dedi!
- Yunus Akgün: 'Büyük takım reaksiyonu verdik'
- Davinson Sanchez: 'Ülkenin en büyük takımıyız'
- Metin Öztürk'ten galibiyet açıklaması!
- Osimhen galibiyetin şifresini verdi!
- Dev maçta kazanan çıkmadı!
En Çok Okunan Haberler
-
- AKP’ye şok düşüş, ‘üçüncü parti’ de değişti!
- Kim bu milyarlarca liralık çarkı döndürenler?
- Yeni Şafak yazarından Alevilere nefret söylemi!
- Vedat Milor'dan ilk açıklama
- Bahçeli, ateşkes açıklamasını değerlendirdi
- 'Ne demek avukata gerek yok?'
- Gürsel Tekin parti kuruyor: 'Yeni bir yol açıyoruz'
- Savcılık oğlunun ifadelerini çelişkili buldu
- Alevilerin 'Suriye' eylemine polis ablukası!
- Emekliye vergi ‘sürprizi’