Real Madrid kendi evinde yıldızları ile güldü!

Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid, İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 27. haftasında kendi sahasında ağırladığı Rayo Vallecano'yu 2-1 mağlup etti.

Real Madrid kendi evinde yıldızları ile güldü!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 09.03.2025 - 23:43

İspanya La Liga'nın 27. haftasında Real Madrid ile Rayo Vallecano karşı karşıya geldi. Santiago Bernabeu Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Real Madrid 2-1'lik skorla kazandı.

Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri 30. dakikada Kylian Mbappe ve 34. dakikada Vinicius Junior kaydetti.

ARDA GÜLER YEDEK BEKLEDİ

Rayo Vallecano'nun tek golü 45+2. dakikada Pedro Diaz'dan geldi.

Yedek kulübesinde bulunan Arda Güler, oyuna dahil edilmedi.

REAL MADRID ZİRVE YARIŞINA DEVAM ETTİ

Bu sonucun ardından Real Madrid, puanını 57'ye yükseltti. Galibiyet hasreti 4 maça çıkan Rayo Vallecano ise 36 puanda kaldı.

Real Madrid, gelecek hafta Villarreal deplasmanına gidecek. Vallecano ise Real Sociedad'ı ağırlayacak.


Etiketler: #arda güler #real madrid #Rayo Vallecano #la liga

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