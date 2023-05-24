2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları

Real Madrid - Rayo Vallecano maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Real Madrid, İspanya Birinci Futbol Ligi'nin 36. haftasında kendi sahasında Rayo Vallecano'yu konuk edecek. Zorlu mücadele TSİ 20:30'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.05.2023 - 13:53
Real Madrid - Rayo Vallecano maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Abone Ol google-news

İspanya La Liga'da 36. hafta heyecanı yaşanıyor.

Carlo Ancelotti yönetimindeki Real Madrid, kendi sahasında Andoni Iraola'nın takımı Rayo Vallecano'yu konuk edecek.

REAL MADRID - RAYO VALLECANO MAÇI SAAT KAÇTA?

Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 20:30'da başlayacak.

REAL MADRID - RAYO VALLECANO MAÇI HANGİ KANALDA?

İspanyol hakem Jesus Gil Manzano'nun yöneteceği karşılaşma S Sport kanalından naklen yayımlanacak.

Real Madrid, ligde oynadığı son maçta Valencia deplasmanından 1-0'lık yenilgi ile ayrılmıştı.

Rayo Vallecano ise kendi evinde ağırladığı Espanyol'a 2-1 mağlup olmuştu.


real madrid Rayo Vallecano la liga canlı Canlı yayın

İlgili Haberler

İspanya La Liga'daki ırkçı saldırıda 3 kişi yakalandı!

İspanya La Liga'daki ırkçı saldırıda 3 kişi yakalandı!
La Liga'da ırkçılık skandalı yaşandı

La Liga'da ırkçılık skandalı yaşandı
Milli futbolcu Enes Ünal için La Liga iddiası

Milli futbolcu Enes Ünal için La Liga iddiası

En Çok Okunan Haberler