Real Madrid - Rayo Vallecano maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Real Madrid, İspanya Birinci Futbol Ligi'nin 36. haftasında kendi sahasında Rayo Vallecano'yu konuk edecek. Zorlu mücadele TSİ 20:30'da başlayacak.
İspanya La Liga'da 36. hafta heyecanı yaşanıyor.
Carlo Ancelotti yönetimindeki Real Madrid, kendi sahasında Andoni Iraola'nın takımı Rayo Vallecano'yu konuk edecek.
REAL MADRID - RAYO VALLECANO MAÇI SAAT KAÇTA?
Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 20:30'da başlayacak.
REAL MADRID - RAYO VALLECANO MAÇI HANGİ KANALDA?
İspanyol hakem Jesus Gil Manzano'nun yöneteceği karşılaşma S Sport kanalından naklen yayımlanacak.
Real Madrid, ligde oynadığı son maçta Valencia deplasmanından 1-0'lık yenilgi ile ayrılmıştı.
Rayo Vallecano ise kendi evinde ağırladığı Espanyol'a 2-1 mağlup olmuştu.
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