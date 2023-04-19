Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalde!
Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Chelsea'yi 2-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi.
UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş karşılaşmasında Real Madrid, Chelsea deplasmanına konuk oldu.
İlk maçı sahasında 2-0'lık skorla kazanan Real Madrid, Stamford Bridge'de oynanan maçtan da aynı skorla galip ayrıldı.
Karşılaşmada İspanyol devine galibiyeti getiren golleri 58 ve 80. dakikalarda Rodrygo attı.
Bu sonucun ardından Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükseldi. Chelsea, bu sezon Avrupa defterini kapattı.
Real Madrid, yarı finalde Manchester City - Bayern Münih eşleşmesinden tur atlayan taraf ile karşılaşacak. O eşleşmede, Manchester City sahasındaki ilk maçtan 3-0'lık galibiyetle ayrılmıştı.
Resmi İlanlar
En Çok Okunan Haberler
-
- Aynı masalı dinleyeceksiniz...
- Cumhur İttifakı'nın oyları eridi
- Peker'in avukatı canlı yayında açıkladı
- Gökhan Zan'dan 'Hatay' sözü
- 'Seçime kadar çık açıkla seni insan içine çıkarmam'
- Nuri Alço'dan Serenay Sarıkaya göndermesi
- Akşener ilk kez konuştu
- Fatih Altaylı: Erdoğan'ı yollara düşüren tablo
- Özge Borak kimdir, nereli, kaç yaşında?
- Erdoğan: Ne kadar imansız, kitapsız komünist varsa TV'de