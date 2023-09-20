Real Madrid uzatmalarda Jude Bellingham ile güldü!
Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk maçında Real Madrid, sahasında Union Berlin maçını son dakika golüyle 1-0 kazandı.
Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda İspanyol devi Real Madrid ile ilk kez bu turnuvaya katılan Alman ekibi Union Berlin karşı karşıya geldi. Real Madrid son dakikalarda bulduğu golle maçı 1-0 kazandı.
Real Madrid maçın başından sonuna kadar Uninon Berlin'e kadar üstün bir oyun ortaya koydu. Ancak Real Madrid golü bulamayınca stres dolu anlar yaşandı. İspanyol devi, 90+4. dakikada Jude Bellingham'ın golüyle galibiyete ulaştı.
Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda gelecek hafta Real Madrid, Napoli'ye konuk olacak. Union Berlin, Braga'yı ağırlayacak.
Player Alanı
En Çok Okunan Haberler
-
- Alkol yasağı genişletildi! Buralarda içilemeyecek...
- Haber hesaplarının yöneticilerine gözaltı
- Muayene bile etmeden sunucunun hastalıklarını saydı
- Halka arzlarda şikayet yağmuru
- Adayını açıkladı, CHP'ye yüklendi
- 'Seçimden sonra değiştirdi...'
- Atatürk'ün fotoğrafına saygısızlık yapmıştı, yakalandı
- Filenin Sultanları Arjantin'i devirdi!
- Kılıçdaroğlu'ndan 'Veysel Şahin' sorusu
- 'Minik serçe' parayı az buldu