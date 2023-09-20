Real Madrid uzatmalarda Jude Bellingham ile güldü!

Yayınlanma: 20.09.2023 - 21:54

Güncelleme: 20.09.2023 - 21:54

Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda İspanyol devi Real Madrid ile ilk kez bu turnuvaya katılan Alman ekibi Union Berlin karşı karşıya geldi. Real Madrid son dakikalarda bulduğu golle maçı 1-0 kazandı.

Real Madrid maçın başından sonuna kadar Uninon Berlin'e kadar üstün bir oyun ortaya koydu. Ancak Real Madrid golü bulamayınca stres dolu anlar yaşandı. İspanyol devi, 90+4. dakikada Jude Bellingham'ın golüyle galibiyete ulaştı.

Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda gelecek hafta Real Madrid, Napoli'ye konuk olacak. Union Berlin, Braga'yı ağırlayacak.