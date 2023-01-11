Real Madrid - Valencia maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İspanya Süper Kupası yarı final mücadelesinde Real Madrid ile Valencia karşı karşıya gelecek.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.01.2023 - 15:04
Real Madrid - Valencia maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Suudi Arabistan'da İspanya Süper Kupası heyecanı yaşanıyor.

İtalyan teknik direktör Carlo Ancelotti yönetimindeki Real Madrid, bir diğer İtalyan hoca Gennaro Gattuso'nun takımı Valencia ile karşılaşacak.

REAL MADRID - VALENCIA MAÇI SAAT KAÇTA?

Suudi Arabistan'daki Kinf Fahd Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma TSİ 22:00'de başlayacak.

REAL MADRID - VALENCIA MAÇI HANGİ KANALDA?

İspanyol hakem Alejandro Jose Hernandez Hernandez'in yöneteceği mücadele Tivibu Spor 4 kanalından naklen yayımlanacak.


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