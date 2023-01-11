Real Madrid - Valencia maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
İspanya Süper Kupası yarı final mücadelesinde Real Madrid ile Valencia karşı karşıya gelecek.
Suudi Arabistan'da İspanya Süper Kupası heyecanı yaşanıyor.
İtalyan teknik direktör Carlo Ancelotti yönetimindeki Real Madrid, bir diğer İtalyan hoca Gennaro Gattuso'nun takımı Valencia ile karşılaşacak.
REAL MADRID - VALENCIA MAÇI SAAT KAÇTA?
Suudi Arabistan'daki Kinf Fahd Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma TSİ 22:00'de başlayacak.
REAL MADRID - VALENCIA MAÇI HANGİ KANALDA?
İspanyol hakem Alejandro Jose Hernandez Hernandez'in yöneteceği mücadele Tivibu Spor 4 kanalından naklen yayımlanacak.
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